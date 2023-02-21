Dün “rant-kâr”, bugün “riskli/güvensiz bina, çaresizlik-ölüm”!

Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalist çizgideki Cumhuriyet'in deprem öncesi ve sonrasındaki iki taraflı haberlerini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kemalistlerin pek sevdiği..

Artık çakma milliyetçilerin de ulusalcılık adına beğendikleri, dindar karşıtı Cumhuriyet gazetesinin dünkü manşeti şöyle idi:

“Çürük binaya mahkum ettiler”..

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Başlığı şöyle takdim etmişler:

“Güvenli konut arayışında olan milyonlar çaresiz kaldı”.

Bu cümleyi güçlendirmek için, devamını da şöyle getirmişler:

“40 bin can gitti, bir kişi istifa etmedi”

Haberlerini şu cümlelerle devam ettirmişler:

“Riskli yapıdan kurtuluş zor.”

Vee.

“İstanbul’da 6.2 milyon kişi tehlikede” demişler..

Yani nereden baksanız, İstanbul’da her üç kişiden biri, tehlikede..

Peki bu Cumhuriyet gazetesinin, 2015 yılından başlıklar versem, “O tarihde Cumhuriyet’i, FETÖ’cü Can Dündar ele geçirmişti.. Gazete, kemalistlerin değil, FETÖ’cülerin gazetesi haline getirilmişti.. Biz o tarihdeki başlıkları kabul etmiyoruz” diyecekler..

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