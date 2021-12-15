Dün öyle, bugün böyle! Kılıçdaroğlu kendisine bile muhalefet etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "İttifak kabul ederse bir sorun yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunu tabii bundan onur duyarım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ile ilgili bu sözleri sonrası, geçmişte yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

2020'de ne demişti?

Dün yapyığı açıklaması adaylığa yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, Temmuz 2020'de VOA Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu ve Murat Karabulut'un sorularını cevaplandırıken ise adaylık sorusuna, “cumhurbaşkanı olacak kişinin bir partinin genel başkanı olmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü Cumhurbaşkanı olacak kişi parlamentoda yemin ettiği zaman, Anayasa’nın gereği olarak tarafsız olacağına dair namusu ve şerefi üzerine and içiyor. Eğer siz namusunuzu ya da şerefinizi korumak isterseniz, namus ve şeref kavramı bizim için çok değerlidir derseniz, bir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı olmaması lazım." demişti.

Kılıçdaroğlu 'CHP Genel Başkanlığına da aday olmayacağım' demişti

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğu 2010 yılında, 33. Olağan CHP Kurultayı'ndan sadece 15 gün önce yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanlığına adaylığının kesinlikle söz konusu olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu, sonrasında ise 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda tek aday olarak girdiği seçimde genel başkan seçilmişti.