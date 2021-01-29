Dün öyle bugün böyle! Gıda karaborsacılarının imdadına Şemsi Kopuz yetişti

2015'deki bakliyat, hububattaki rekolte azalışı sebepli fiyat artışını fırsat bilenlerin aşırı zamlarını eleştirirken "sebep spekülatörlerdir" diyen Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, benzeri zamların yaşandığı bugünlerde tam aksi söylemle karşımıza çıktı. Kopuz, şimdi ise aşırı zam yaparak vatandaşın alım gücünü düşüren spikülatörleri savunmaya başladı.

2018'de 6 TL'ye çıkan patates-soğan zamlanmasında "gübre, mazot ve diğer girdiler arttığı için patates zamlandı" açıklamalarının yalan olduğu gerçeği, patates ve soğanın fiyatının bugün 2 TL'ye düşmesi ile ispatlanmış iken, 2015'teki aşırı zamlarda "dünya genelinden % 20 daha pahalıyız" diyen ve karaborsacıları suçlayan Şemsi Kopuz, eski yıllarda suçladığı çevrelerin söylemlerini tekrarladı. Geçmişte tepki gösterdiği spekülatörlerle aynı cümleleri kurarak maliyetlerdeki artışın çok üstündeki zamları haklı bulan Kopuz, bu fiyatların "girdilerdeki artıştan kaynaklandığı"nı söyledi.

Spekülatörleri savundu

3 yıl önce, bazı spekülatörlerin Kapadokya'da depolarda patatesleri saklayıp, kamuoyuna da "maliyetler yükseldiği için fiyatlar yükseldi" açıklaması yapmalarına karşı çıktığını çabuk unutan Kopuz, geçmişte karşı çıktığı o söylemlerin aynısını bugün kendisi tekrarladı. "Girdi maliyetlerini düşürmeden gıda fiyatları düşmez" diyerek, spekülatörlerin savunuculuğunu yapan Şemsi Kopuz, patates-soğanın 2 yıl önceki fiyatının şimdi üçte birine satışına izah getiremedi.

Fiyatlar daha da yükselir tehditi

Sözlerine spekülatörlere yapılan baskıların da yanlış olduğunu söylerek devam eden Kopuz, "Son dönemde gıda işletmelerine yapılan baskınlar bu sorunu çözemez, sadece kamuoyunda oluşan fahiş fiyat ve haksız kazanç algısını körükler, tarım ve gıda sektörüne duyulan güveni sarsar." dedi. Vatandaşların yanında yer almak yerine adeta tehdit edercesine konuşan Kopuz, "Maliyetlerin düşürülmesine yönelik adımlar atılmadan üreticiyi fiyat düşürmeye zorlayan uygulamaların uzun vadede fiyatları olumsuz yönde etkilediği daha önce de görüldü." ifadelerini kullandı.