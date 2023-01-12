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Gündem Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?
Gündem

Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ucuz kahramanlık yapıyor" diye konuşan Ersan Şen, görülmemiş bir geri vitese imza attı. Şen, İmamoğlu için şimdi de "İmamoğlu tabanın adayıdır. Bir metro açılışı yapıyor binlerce kişi gidiyor. İmamoğlu adaylığa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 15:17:00 - 2023-01-12 15:29:13

Ortalıkta 'hukukçuyum' diye gezinen Ersan Şen 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dün öyle bugün böyle konuştu.

Daha önce “İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" ifadelerini kullanan Ersan Şen katıldığı Habertürk'teki canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na cilalama yaptı. 

"Ersan Şen'in kulağını kim çekti?"

Şen'in “İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor. Metro açılışına o kadar insan gitmez. İmamoğlu aday olacak, adaylığa doğru gidiyor. Bir çağrı yapıyor, iki görüşmeye binlerce insan geliyor” şeklindeki sözlerine vatandaşlar "Ersan Şen'in kulağını kim çekti?" yorumunu yaptı.

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Yorumlar

Mustafa

Hukukçu ama hukuk dışında herşeye salça. Tam bir şovmen. Mahkemelerde de savunmasını böyle yapıyorsa hakimlere sabır dilemekten başka bir şey yapılamaz

Talib Agbi

Bu ersan Sen nasil Prof. Olmus sasiyorum, sanirim burada bu Ünvanini Fetö'ye borclu olmasi gerek. Cünkü adamin Lakabi artik MAYDONOZ oldu her konuda Uzman olmus bir Hukukcu olarak. Bu zatin TV'lere cikmasi bile Türk Milletine Hakaret.
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