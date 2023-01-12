Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?

Ortalıkta 'hukukçuyum' diye gezinen Ersan Şen 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dün öyle bugün böyle konuştu.

Daha önce “İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" ifadelerini kullanan Ersan Şen katıldığı Habertürk'teki canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na cilalama yaptı.

"Ersan Şen'in kulağını kim çekti?"

Şen'in “İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor. Metro açılışına o kadar insan gitmez. İmamoğlu aday olacak, adaylığa doğru gidiyor. Bir çağrı yapıyor, iki görüşmeye binlerce insan geliyor” şeklindeki sözlerine vatandaşlar "Ersan Şen'in kulağını kim çekti?" yorumunu yaptı.