Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ucuz kahramanlık yapıyor" diye konuşan Ersan Şen, görülmemiş bir geri vitese imza attı. Şen, İmamoğlu için şimdi de "İmamoğlu tabanın adayıdır. Bir metro açılışı yapıyor binlerce kişi gidiyor. İmamoğlu adaylığa doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.
Ortalıkta 'hukukçuyum' diye gezinen Ersan Şen 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili dün öyle bugün böyle konuştu.
Daha önce “İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" ifadelerini kullanan Ersan Şen katıldığı Habertürk'teki canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na cilalama yaptı.
"Ersan Şen'in kulağını kim çekti?"
Şen'in “İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor. Metro açılışına o kadar insan gitmez. İmamoğlu aday olacak, adaylığa doğru gidiyor. Bir çağrı yapıyor, iki görüşmeye binlerce insan geliyor” şeklindeki sözlerine vatandaşlar "Ersan Şen'in kulağını kim çekti?" yorumunu yaptı.