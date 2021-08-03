Dün LPG taktırdı bugün ise canını zor kurtardı!

Pendik’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanların çıkmasıyla birlikte araç alev aldı. Otomobilini yolun kenarına çekerek kendisini dışarı atan sürücü, dün taktırdığı LPG tüpü nedeniyle aracının yandığını iddia etti.

Sürücü, dikkati sayesinde kurtuldu

Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, Halil İbrahim Dilmaç isimli sürücü Toyota marka otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada motor kısmında çıkan dumanları fark etti. Aracının yandığını anlayan Dilmaç hemen yolun kenarına park ederek kendisini dışarı attı. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

"Dün LPG taktırdım bugün alev aldı”

Çevredekiler su dökerek müdahale etse de aracın yanmasını engelleyemedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otomobilin sahibi Dilmaç aracına dün LPG tüpü taktırdığını, yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini iddia etti.

Kovayla su taşıdık

Olaya tanık olan Burak Durumer, "Ben yan tarafta oturuyordum. Gürültülü patlama duydum. Baktım bayağı alev alıyor. Kovayla su taşıdık. Öbür binadan hanımefendi hortum tuttu ama bayağı alev aldı. Bir iki dakika sonra da itfaiye geldi" dedi.