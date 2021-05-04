Dün kovduklarının bugün neden ayağına geliyorlar? Aleyna Tilki emperyalist Batı'nın kıvamına geldi

Batı kültürünün peşine takılan ve genç kuşakları da bu kültür zehirlemeye başlayan Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programda, adeta emperyalist Batı'nın kıvamına geldiğini de itiraf etti.

Dün kovdular bugün ayağına geliyorlar?

Yabancı müzik şirketi Warner Music ile anlaşma imzaladığını söyleyen Tilki, şirket ile arasında geçen bir olayı anlattı. Geçmişte, aynı şirkete gidip 'Ben Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' diyerek yetkili isimle görüşme talebinde bulunduğunu söyleyen Tilki, kendisinin kapıdan kovulduğunu açıkladı. Yıllar önce kendisini kapıdan kovan şirketin CEO’sunun şimdi ise İstanbul’a gelerek kendisiyle görüştüğünü söyleyen Tilki’nin sözleri ‘İşte şimdi emperyalist batının kıvamına geldi” yorumlarına sebep oldu.