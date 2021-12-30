Dün Kılıçdaroğlu ile poz vermişti! PKK sempatizanlarıyla katliamcı Taşnak'çılar aynı karede!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Gençlik Apo'nun fedaisidir" şeklinde sloganların atıldığı ve hakkında soruşturma başlatılan Diyarbakır HDP Gençlik Kolları Kongresi'nde 'Büyük Ermenistan' projesinin savunucusu Taşnak-Sütyun'dan yetkililerin de ağırlandığı ortaya çıktı.

Terör örgütü propagandasına dönüşen Diyarbakır HDP Gençlik Kolları Kongresi'ne gelen 'Büyük Ermenistan' projesinin savunucusu Taşnak-Sütyun'un gençlik kollarından Tigran Çandoyan, Kevork Gazelyan ve Nigol Agbalyan'ın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Mithat Sancar'la samimi kareleri paylaşıldı.

Başkenti Kars ilan etmişti!

'Katliamcı Taşnak Partisi' olarak da bilinen ARF'nin lideri 2011 yılında yaptığı bir açıklamada Dağlık Karabağ'ın başkentinin Kars olması çağrısı yapmıştı.

'Büyük Ermenistan' projesinin peşinde koşan ARF'nin gençlik kolları üyelerinin katılıdığı HDP kongresinin görüntülerini Ermenistan'ın İngilizce yayın organı The Armenian Weekly'nin genel yayın yönetmeni Rupen Canbazyan yayınladı.

HDP'li Sancar ile samimi fotoğraflar

ARF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve parti sözcüsü Ebru Günay ile Ermeni katılımcıların samimi fotoğrafları yer aldı.