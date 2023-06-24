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Gündem Dün hancıydı bugün yolcu! Anket şirketleri de Kılıçdaroğlu'nu sattı
Gündem

Dün hancıydı bugün yolcu! Anket şirketleri de Kılıçdaroğlu'nu sattı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 17:33:00 - 2023-06-24 17:53:53
Dün hancıydı bugün yolcu! Anket şirketleri de Kılıçdaroğlu'nu sattı

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin kazanacağına yönelik anketler yapan şirketler, yayınladığı son anketlerde "Kılıçdaroğlu gitmeli" şeklinde sonuçlar paylamaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından muhalefette sular durulmuyor. CHP içerisindeki ‘değişim’ tartışmaları kamuoyuna da yansırken, Metropoll araştırma şirketi yeni bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Metropoll Araştırma, Haziran 2023 tarihli anketinde vatandaşlara, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?" diye sordu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 60,7’si Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini isterken, yüzde 31,4’ü görevine devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüzde 7,9 ise Fikrim yok/Cevap yok yanıtını verdi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin aldıkları oy oranlarının da yer verildiği anket şöyle:

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