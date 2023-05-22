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Sosyal Medya Dün depremzedeler bugün Sinan Oğan! Sosyal medyada hakaret furyası...
Sosyal Medya

Dün depremzedeler bugün Sinan Oğan! Sosyal medyada hakaret furyası...

Yeniakit Publisher
2023-05-22 21:31:00 - 2023-05-22 21:36:44
Dün depremzedeler bugün Sinan Oğan! Sosyal medyada hakaret furyası...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'a sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Muhalefet, kendilerinden yana durmayan isimleri linç etmeyi sürdürüyor.

14 Mayıs'a giden süreçte Muharrem İnce'yi "hain" ilan edip kumpaslarla köşeye sıkıştıranlar, 14 Mayıs'ta deprem bölgesinden oy alamayınca depremzedeye hakarette yarışanlar bugün de seçimin 2. turunda Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ı linç etmeye başladı.

Kararından dolayı hakaretlere maruz kalan Sinan Oğan öte yandan kararını açıklar açıklamaz Twitter'dan 50 bin takipçisini kaybetti.

Oğan, Cumhur İttifakı'na gönü verenlerden sosyal medya lincine karşı destek bekliyor.
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