Dün bir, bugün iki! CHP itiraf etti: İsrafsız yapamayız!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Daha iki gün önce. CHP’nin yayınladığı tasarruf genelgesini konu edinmiş ve “CHP’li belediye başkanlarına yapılan uyarılar, zaten kanunda yer alan hükümler” hatırlatması yapmıştık.

CHP’nin tasarruf konusunda yayınladığı genelgenin göz boyama olduğunu belirtip, samimiyetsizliklerini yüzlerini vurmuştuk.

CHP’nin tasarruf genelgesinden amacın, “CHP’li belediyeler tasarrufa dikkat ediyor. Ama AK Partililer har vurup, harman savuruyor” algısı oluşturmak olduğunu aktarmıştım..

Kanundaki kurallara, zaten AK Partili de CHP’li yöneticilerin de uymak zorunda olduğunu..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Belediyenin aracının, özel işlerde kullanılmaması” kuralının, CHP’si, AK Partilisi ayrımı olmaksızın, tüm siyasi partilerin yönetimindeki belediyeler için geçerli olduğunu, bunun tercihe dayalı bir icraat da olmadığını anlatmıştım..

Sonuçta da, CHP’nin genelgesini, “tribüne oynamak” olarak yorumlamıştım..

İki gün geçti-geçmedi ki..

Samimiyetsizliklerini kendileri itiraf ettiler..

İki gün önce, kanunda yazılı hükümleri, sanki AK Partililer kanundan muafiyet almışlar da, CHP bu konuda hassasiyet gösterip, fazladan tasarruf uyguluyor gibi algı oluşturan CHP yönetimi, dünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarruf ile ilgili ortak basın toplantısının hemen ardından, maskesini indirdi..

Dünkü basın toplantısında, Yılmaz ve Şimşek, tüm kamu kurumları içine girecek şekilde, devletin genel anlamda tasarruf amaçlı kurallarını tek tek sıraladılar..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...