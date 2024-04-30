Dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye'ye giriş yaptı! Suriye'den girip her yeri kapladı
Diyarbakır, Mardin ve Şırnak; Suriye'den giriş yapan toz taşınımının etkisi altında kaldı.
Dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta Libya'dan gelen toz taşınımı tam bitti derken bu hafta Suriye'den gelmeye başladı. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri ve balkonlar toz tabakasıyla kaplandı.
Toz aşınımı görülecek
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olacağını, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceğini, toz taşınımı görüleceğini, hava sıcaklıklarının ise 4 ile 6 derece civarında azalıp, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Kaynak: DHA
Yaşam
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