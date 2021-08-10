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Spor Dün ağlıyordu, bugün imzaya gidiyor!
Spor

Dün ağlıyordu, bugün imzaya gidiyor!

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayırırken gözyaşlarına boğulan yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:09:00 -
Dün ağlıyordu, bugün imzaya gidiyor!

Dün ağlıyordu, bugün imzaya gidiyor!


Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayırırken gözyaşlarına boğulan yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşmaya vardı. Arjantinli oyuncu, resmi imzayı atmak için eşi Antonella Roccuzzo ile birlikte özel uçakla Paris'e hareket etti.
Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 16 yıldır top koşturduğu Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu, artık futbol hayatına Fransa'da devam edecek. Ligeu 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varan Messi, İspanya'daki evinden ayrılarak resmi sözleşmeyi imzalamak için Paris'e doğru hareket etti. Eşi Antonella Roccuzzo'yla birlikte yola çıkan Arjantinli oyuncuyu, Paris'te ise yüzlerce PSG taraftarı bekliyor.
Messi için dün de havaalanını dolduran taraftarlar, uzun süre bekledikten sonra alandan ayrılmıştı. Ancak bugün Lionel Messi'nin gelişinin kesinleşmesi üzerine futbolseverler tekrar havaalanına giderek beklemeye geçti.

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