Dün ABD bugün Avrupa... Gözler Euro Bölgesi büyüme verisinde
Avrupa’da bugün büyüme rakamı açıklanıyor. ABD’de teknik olarak resesyona işaret eden 2. çeyrek büyümesinin sarsıcı bir şekilde daralma görmesinden sonra Avrupa’da gözler Euro bölgesi enflasyonu ve 2. Çeyrek büyüme rakamına çevrildi.
Bugün Euro Bölgesinde 2. Çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GYSİH) verileri açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) dün 0,9 daralma gösteren veriden sonra bugün de Avrupa’dan gelecek veri dünya ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor.
19 Avrupa ülkesini kapsayan tüm Euro Bölgesi’nin ön enflasyonunu ve 2. Çeyrek GSYİH rakamlarını bildiren veri Türkiye saatiyle 12:00’de açıklanacak.
Euro Bölgesi 2. çeyrek GSYİH'sının son çeyreklik verideki yüzde 0,6'dan yüzde0,2'ye gerilemesi bekleniyor. Yıllık GSYİH'nin da, önceki yüzde 5.4'e kıyasla yüzde 3.4'e kadar yavaşlaması bekleniyor.
ABD merkez bankası Federal Reserve’in başını çektiği küresel sıkılaştırma politikasına, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 50 baz puan faiz artırımı yaparak hızlı bir şekilde başlamıştı.