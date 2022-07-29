  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dün ABD bugün Avrupa... Gözler Euro Bölgesi büyüme verisinde
Ekonomi

Dün ABD bugün Avrupa... Gözler Euro Bölgesi büyüme verisinde

Avrupa’da bugün büyüme rakamı açıklanıyor. ABD’de teknik olarak resesyona işaret eden 2. çeyrek büyümesinin sarsıcı bir şekilde daralma görmesinden sonra Avrupa’da gözler Euro bölgesi enflasyonu ve 2. Çeyrek büyüme rakamına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 09:21:00 -
Dün ABD bugün Avrupa... Gözler Euro Bölgesi büyüme verisinde

Bugün Euro Bölgesinde 2. Çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GYSİH) verileri açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) dün 0,9 daralma gösteren veriden sonra bugün de Avrupa’dan gelecek veri dünya ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor.

19 Avrupa ülkesini kapsayan tüm Euro Bölgesi’nin ön enflasyonunu ve 2. Çeyrek GSYİH rakamlarını bildiren veri Türkiye saatiyle 12:00’de açıklanacak.

Euro Bölgesi 2. çeyrek GSYİH'sının son çeyreklik verideki yüzde 0,6'dan yüzde0,2'ye gerilemesi bekleniyor. Yıllık GSYİH'nin da, önceki yüzde 5.4'e kıyasla yüzde 3.4'e kadar yavaşlaması bekleniyor.

ABD merkez bankası Federal Reserve’in başını çektiği küresel sıkılaştırma politikasına, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 50 baz puan faiz artırımı yaparak hızlı bir şekilde başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23