Dumlupınar’da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma yarın Dumlupınar'da okul var mı? Kütahya Valiliği açıklaması:

Kütahya'da gece başlayan karla karışık yağmur ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Dumlupınar'da yarın okuullar tatil mii?

Dumlupınar'da bugün okullar tatil mi? Dumlupınar'da okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Dumlupınar'da yarın okullar tatil mi? Kütahya Valiliği 3 Mart 2022 Perşembe günü Dumlupınar’da okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Bugün tatil yapan öğrenciler yarın Dumlupınar’da okullar tatil mi, yarın okul var mı? sorularına cevap arıyor. Kütahya Valiliği 4 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Kar yağışların devam etmesi durumunda yarında ise bazı il ve ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi bekleniyor.

Dumlupınar'da yarın hava nasıl olacak?