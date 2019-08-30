0553 313 94 23

Dumanları erken fark eden köylü ve itfaiyenin hızı faciayı önledi

Aydın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde tarlada başlayan yangın bir hayvancılık işletmesine sıçradı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:38
Dumanları erken fark eden köylü ve itfaiyenin hızı faciayı önledi

Aydın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde tarlada başlayan yangın bir hayvancılık işletmesine sıçradı. Ekiplerin anında müdahalesi ile yem ve ot deposunda sıçrayan yangın hayvanların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocagür mahallesinde tarla kenarındaki kuru otlar bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın Ayhan Öncer’in çiftliğinin yem ve ot deposuna kadar ulaştı. Bir anda ot deposundan dumanların yükselmesi üzerine köylülerle Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen saman ve ot deposuna müdahale etti. Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızı sayesinde yangın önemli bir hasara ulaşmadan söndürüldü.


Köy Muhtarı Orhan Akrancı, yangına anında müdahale ettiği için itfaiye ekiplerine duyarlı davranıp hemen besihanedeki yangına koştukları için de köylülerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Johnson'dan parlamentonun tatil edilmesine ilişkin eleştirilere yanıt
    1. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    2. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    3. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    4. 12 Dev Adam belli oldu
    5. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    6. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    7. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    8. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    9. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    10. Dumanları erken fark edince... Facia..
    11. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    12. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    13. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    14. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    15. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    16. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    17. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    18. Başakşehir yeni transferini açıkladı
    19. Avrupa’da skandal karar! İslam okuluna..
    20. Lübnan'dan "İran tankerinden bize..
    21. Serbest piyasada fındık fiyatı düşmeye..
    22. Bakan Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin..
    23. "Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    24. Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki..
    25. Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat..
    26. 30 Ağustos Zafer Bayramı Çayırova’da..
    27. Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
    28. Emre Kongar, İzmitliler’le buluştu
    29. İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa..
    30. 2019 emekli maaşı ne kadar oldu?..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak