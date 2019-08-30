Dumanları erken fark eden köylü ve itfaiyenin hızı faciayı önledi

Aydın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde tarlada başlayan yangın bir hayvancılık işletmesine sıçradı. Ekiplerin anında müdahalesi ile yem ve ot deposunda sıçrayan yangın hayvanların olduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kocagür mahallesinde tarla kenarındaki kuru otlar bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın Ayhan Öncer’in çiftliğinin yem ve ot deposuna kadar ulaştı. Bir anda ot deposundan dumanların yükselmesi üzerine köylülerle Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen saman ve ot deposuna müdahale etti. Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızı sayesinde yangın önemli bir hasara ulaşmadan söndürüldü.

Köy Muhtarı Orhan Akrancı, yangına anında müdahale ettiği için itfaiye ekiplerine duyarlı davranıp hemen besihanedeki yangına koştukları için de köylülerine teşekkür etti.