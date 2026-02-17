Dumanlar yükseldi! 13 yaşındaki çocuk asansörde mahsur kaldı

  • İSTANBUL
Gaziantep İslahiye'de 6 katlı binanın asansöründe mahsur kalan 13 yaşındaki çocuk, binanın yöneticisi tarafından kurtarıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir apartmanda akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle Hatay Bulvarı’nda 6 katlı binada meydana geldi. Asansöre binen Ahmet Efe D., 5’inci kata geldiğinde asansörün kapısı açılmadı. Bu sırada asansörün elektrik aksam panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden binadakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

 

 İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binanın yöneticisi, asansörün kapısını açıp Ahmet Efe'yi kurtardı. Asansörün kapısının açılmasıyla dumanlar yükseldi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çıkmadan durum kontrol altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

