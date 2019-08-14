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Dülük’ten on binlerce kişi ücretsiz yararlandı

Arife günü de dahil toplam 5 gün boyunca giriş-çıkışların ücretsiz olduğu Dülük Tabiat Parkı’ndan on binlerce kişi faydalandı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
Dülük’ten on binlerce kişi ücretsiz yararlandı

Arife günü de dahil toplam 5 gün boyunca giriş-çıkışların ücretsiz olduğu Dülük Tabiat Parkı’ndan on binlerce kişi faydalandı. Ziyaretçiler, sevdikleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


Yıl boyunca Gazianteplilerin ve kenti ziyarete gelenlerin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı, arife günü de dahil 5 gün boyunca misafirlerini ücretsiz ağırladı. İçinde seyrine doyumsuz manzaralar barındıran Dülük Tabiat Parkı’nı 5 günde yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti. Doğal güzelliğinin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her yaş gurubuna hitap eden Dülük Tabiat Parkı, içerisinde bulunan biyolojik gölet ve yüzlerce çeşit bitkiden oluşan doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktırdı. Dülük Tabiat Parkı ziyaretçileri, doyumsuz manzara ve bol oksijenli ortamda keyifli ve huzurlu bir gün geçirdi.


“Ortam gayet güzel”


Sağlanan imkandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Çoban, “Ücretsiz giriş uygulaması çok güzel olmuş. Giriş ücretleri zaten cüzi bir miktar ama girişte yoğunluğun olmaması açısından çok iyi oldu. Kapıdan girerken kimse durmak zorunda kalmıyor. Diğer türlü girişte yoğunluk oluşuyordu. Bu durumdan rahatsız oluyorduk ücretsiz giriş uygulaması çok hoşumuza gitti. Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ederiz. Ortam gayet güzel. Güvenlik devriye atıyor, her yer temizlik. Namaz kılanlar için mescit var. Su ihtiyacı için yerler yapılmış. Her şey çok güzel” şeklinde konuştu.


“Uygulama çok iyi olmuş”


Ücretsiz giriş imkanı uygulamasının yanı sıra ailesiyle birlikte çok güzel bir ortamda vakit geçirdiklerini dile getiren Elif Yağmurlu, “Ailemizle birlikte eğlenmek için Dülük Tabiat Parkı’na geldik. Bayram dolayısıyla girişte herhangi bir ücret uygulaması yoktu. Uygulama çok iyi olmuş. En azından araçlar sıkışmadı, ücret vermek için beklemedik. Burada çok güzel bir ortam var. İmkanlar da çok iyi. Su yerleri var, mescidimiz var. Ailelerin arayacağı her imkan var. Çocuklarımız, park alanlarında oynuyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39
  1. doğa

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