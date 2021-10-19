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Ekonomi Dul-yetim maaş başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilir mi?
Ekonomi

Dul-yetim maaş başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilir mi?

Merak edilen Dul-yetim maaş başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:53:00 -
Dul-yetim maaş başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilir mi?

Soru: Memur emeklisi babam vefat etti. Anneme ölen babamdan aylık bağlatacağım. Annem çok yaşlı. Anneme aylık bağlatmak için noterden vekaletname mi düzenletmem gerekiyor. Mehmet Ali H.

Cevap: Gerek ölen memur emeklilerinin gerekse ölen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, dul ve yetim aylığına müstahak eş ve çocukları, dul-yetim aylık talebini ve cenaze yardımı ödeme başvurusunu e-devlet şifresi ile internetten yapabilir. Bunun dışında matbu dul-yetim maaşı talep formu isimli matbu belgeyi SGK’nın internet sitesinden formlar bölümünden indirerek formu doldurup imzalayıp posta ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye-Ankara adresine de yollamak mümkün. Ayrıca bu form Ankara’da aylığı bağlayacak olan birime iletilmek üzere her hangi bir SGK Müdürlüğüne de teslim edilebilir.

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