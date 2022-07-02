Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret zammıyla dul ve yetim maaşlarına zam geldi mi?

Bilindiği gibi dul ve yetim aylıklarına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. 2022 Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. En düşük emekli maaşına gelen zam doğrudan dul ve yetim maşlarını da etkiliyor. Asgari ücrete gelen zam dul ve yetim aylıklarını etkilememekte. Dul ve yetim maaşlarına zam enflasyon rakamlarının sonrasında ocak ve temmuz ayında yapılmakta. Dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi. En düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 lira oldu.

Dul ve yetim aylığı nasıl alınır, şartları neler?

1- Eşimden dolayı SSK’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan da Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’dan dul aylığı alanlar aynı zamanda Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirler. Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilirler.

2- SSK emeklisi bir kadınım. Babam memur emeklisiyken vefat etti. Babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bu aylığı alabilmeniz için bekar veya dul olmanız gerekiyor.

3- SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir miyim? SSK’ya tabi olarak çalışan yetimler Emekli Sandığı’ndan aylık alabilir.

4- Emekli Sandığı Kanunu’na göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50.

Eş, 1 yetim : Yüzde 60, yüzde 30.

Eş, 2 yetim : Yüzde 50, yüzde 25-25.

Tek yetim : Yüzde 50.

2 yetim : Yüzde 40-40.

Memurlarda durum ne?

5- Eşimden dolayı Bağkur’dan dul aylığı alıyorum. Memur babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Bağkur’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almanıza engel değildir.

6- Eşim 6 yıllık devlet memuruyken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alabilir miyim?

Eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum oluşturmadığından aylık bağlanır.

7- Emekli Sandığı emeklisi bir kadınım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız ama yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Öğrenciler kaç yaşına kadar yetim aylığı alır?

8- Emekli Sandığı’ndan erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?

Öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin 25 yaşına kadar aylıkları kesilmez.

9- Emekli Sandığı’ndan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmez.

10- Vefat eden memur annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmez.

Kesilen dul maaşı yeniden bağlanabilir mi?

Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı alabilmesi, başka bir evlilik yapana ya da ölene kadar devam eder.

Baba veya annesini kaybeden bir erkek 18 yaşına kadar kesintisiz, öğrenciliği devam ederse 25 yaşına kadar kesintisiz yetim aylığı almaya hak kazanır.

Eğer erkek çocuğunun çalışmasına engel olacak bir malül durumu mevcut ise o zaman yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı alabilir.

Baba veya annesini kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır.

Bu kız çocuğu evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden kendisine bağlanır.

Hiçbir geliri, mal varlığı bulunmayan ve sigortalının ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu 65 yaş üzeri anne ve babası, ‘ölüm aylığı’ adı altında maaşa bağlanabilir.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi talepte bulunulması şart. Bunun için ölüm aylığı talep belgesi il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmeli.

Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalının ölüm tarihini izleyen ilk aybaşında ödenmeye başlar.