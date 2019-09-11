Dul maaşı nasıl bağlanır? Dul aylığı alma şartları neler?

SSK, BağKur ve Emekli Sandığı kollarından birinde çalışanın emeklilik hakkı elde etmeden vefat eden kişinin geride kalan dul eşinin ve çocuklarının mağdur olmaması için devlet tarafından ödenen maaşa denir. Devlet memuru bir bayan anne ya da babasının maaşını alabilir mi? Dul bir bayan SSK’dan maaş alan ancak vefat eden babasının maaşını alabilir mi? Dul aylığı 2 ayda bir defa alınır. Dul aylığı ne kadar? 2018 yılında duy aylığı 500 TL olarak ödenirken, 2019 dul maaşı ne kadar sorusuna verilecek cevap ise 550 TL’dir. Dul aylığı e devlet üzerinden sorgulanmakta. Dul aylığı almak için gerekli şartlar neler? Dul aylığı almak için nereye başvurulur? İşte dul maaşına ilişkin detaylar.

İlk sigorta girişi 1 Ekim 2008 öncesi olan sigortalıların vefatları halinde yerine getirilmesi talep edilen dul aylığı şartları şu şeklide:

Ölen eşin SSK’lı olması halinde 5 yıl sigorta ve 900 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin BAĞ-KUR’lu olması halinde 3600 gün ödenmiş prime sahip olması,

Ölen eşin Emekli Sandığı’na tabi olması halinde 1800 gün ödenmiş prime sahip olması.

Dul kadın çalışırken, hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alabilir ve emekli da olabilir. Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne-babasından aylık alıyor. Çalışmaya başlarsa, SSK, Bağkur’dan bağlanan aylık kesiliyor. Emekli Sandığı’ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK’lı ya da Bağkur’lu çalışıyorsa, kesilmiyor. Ancak memur olursa kesiliyor.

Şu anda yetim kız çocuğunun ölen anne ve babasından iki maaş alma hakkı var. Yüksek olanın tümü, diğerinin yarısı veriliyor. Evlenince maaş kesiliyor. 1 Ekim 2008’den önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, hem kocadan hem babadan aylık veriliyordu. Ancak 1 Ekim 2008’den sonra bu çift maaş kalktı.

Kız çocuğuna SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aylık almama şartı 2 Ağustos 2003’te Bağkur’lu eşi ve babası olan kız çocukları için de getirilmişti. Yarıtay’ın kararına göre bu tarihten önce hem ölen kocası hem de ölen babası Bağkur’lu olanların da çift maaş hakkı var.

Eşinden ayrılan kadın dul maaşı alabilir mi?

Dul aylığı kimler alır?

Dul aylığına hak kazanılması için ölen eşin minimum şartları sağlaması halinde ölüm aylığı kapsamında verilen dul aylığından yararlanabileceklerin tespiti için dul maaşı kimlere verilir sorusuna yanıt verilmesi gereklidir. Dul aylığı almak isteyen eşlerin;

Ölüm anında evli olmaları,

Ölüm sonrası evlenmemiş olmaları gerekmektedir.

Dul maaşında eş ve çocuklara ne oranda ödeme yapılır?

Vefat eden eşin geride kalan yetim çocuklarının olması halinde bu aylık Kanun’a göre farklı oranlar eşliğinde geride kalan dul eş ve yetim çocuklara dağıtılarak ödenmektedir.

Çocuklara maaş bağlanmaması durumunda dul eşe %75

Çocuklara maaş bağlanması durumunda çocuklara %30, dul eşe %60

Dul eşin Kamuda çalışması veya emekli maaşı alması halinde %50 oranında hesaplanarak ödenmektedir.

Memur emeklisi kadın, SSK emeklisi olarak vefat eden eden babasından yetim aylığı alabilir mi?

İşçi olarak çalışanların vefatlarında kız yetimlerine aylık bağlanmasının kuralları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bulunur. Buradaki kurallara göre, işçi olarak çalışanın yetim aylığının kızına aktarılması için, yetim kızın memur, sigortalı, bağ-kurlu veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca evli olunmaması gerekmektedir. Dolaysıyla işçi babanın yetim aylığını, bir memur emekisi kadın alamaz.

Emekli sandığı memur emeklisi kadın vefat etmiş anne ve babasından yetim aylığı alabilir mi?

Memur emeklisi vefat etmiş baba veya annelerinden dolayı memur emeklisi olarak kendi aylıkları ile birlikte aylık alınamaz. Sadece vefat edenden bağlanacak yetim aylığı kendi emekli aylığından fazla olursa tercih etmek suretiyle yetim aylığı alınabilir. Hem emekli aylığı, hem de yetim aylığı alınamaz.

Dul ve yetimlerden istenilecek belgeler neler?

1) Kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)

2) Nüfus Kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak Kimlik araştırma belgesi, (Belgede yer alan bölümlerin çizgi çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir)

3) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli Öğrenim Belgesi aslı

4) Aylık bağlanması istenilen Bireylere ait 3 adet fotoğraf

5) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi edilmesi

6) Erkek yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden ortaöğretimde 20 yaşına kadar, yükseköğretimde 25 yaşına kadar malul olanlar için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı,Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları,

7) Yine bu durumda olanlardan bağlı bulundukları il veya İlçe İdare Kurulunca düzenlenecek muhtaçlık belgesi ile mahalle muhtarınca onaylanacak mal bildirim belgesi

8) Sandığımıza gönderilecek belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış örneği (aslı olmalıdır)

9) Vefat edenin annesi, bekar, dul veya boşanmış ise müracaatı ile birlikte (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek hangi Sandık ise gönderilmesi gerekmektedir

10) Vefat edenin Babasının aylık talebinde bulunması halinde, (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, baba 65 yaşından küçük ise istenilen belgelere ek olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak olan, çalışarak hayatını kazanıp-kazanamayacağını belirtir sağlık kurulu raporunun aslı istenilmektedir.