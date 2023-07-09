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Gündem Dükkanda paspas yıkarken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadın korkudan küçük dilini yuttu
Gündem

Dükkanda paspas yıkarken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadın korkudan küçük dilini yuttu

Yeniakit Publisher
2023-07-09 22:46:00 -
Dükkanda paspas yıkarken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadın korkudan küçük dilini yuttu

İşyerine giren yılan, çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerindeki genç kadının yılanı görünce panik ve korkuyla masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İşyerine giren yılan, çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerindeki genç kadının yılanı görünce panik ve korkuyla masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Coşkun Atmaca'ya ait oto yedek parça dükkanının kapı girişinde paspas yıkayan işyeri çalışanı Bahar Güneş, bir anda kapıdan içeri yılan girince panik ve korkuyla masa üstüne çıktı.

Yılanı görünce masanın üzerine çıktı

İşyerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Bir süre sonra yılanın iş yerinden çıkmasıyla çalışanlar derin bir nefes aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahar Güneş'in yılanı görünce panikle masa üstüne çıkması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

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