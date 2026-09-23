Dujuan Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.
Japonya’da hafta başından bu yana etkili olan Dujuan Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, tayfunun başkent Tokyo ve çevre eyaletler başta olmak üzere ülkenin doğusunda etkisini sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların hafta boyunca sürebileceği uyarısı yapıldı.
Kyodo ajansının haberine göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin 6'sının Çiba eyaleti, 3'ünün Kanagawa eyaletinden olduğu belirtildi.
Tayfun nedeniyle kaybolan 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.