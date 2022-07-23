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Gündem Duhok’taki saldırı ilk değil! Biz bu filmi daha önce de seyretmiştik
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Duhok’taki saldırı ilk değil! Biz bu filmi daha önce de seyretmiştik

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Onlar söyledi, biz de yedik!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-23 11:28:00 -
Duhok’taki saldırı ilk değil! Biz bu filmi daha önce de seyretmiştik

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Irak, Duhok'ta yapılan ve Türkiye'ye yıkılmak istenen saldırının arka planını anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Haftalar önce, Suriye’nin kuzeyini, artık istisnasız terör örgütlerinden temizleme noktasında sinyal çakıldı.

Muhataplara ikazlar yapıldı..

Terör örgütlerinin hamiliğini yapan ABD de. Rusya da..

“Tezkereye hayır oyu veren bizim CHP’miz var” dediler..

Türkiye’nin sınır ötesi operasyona başlamayacağını tahmin ettiler..

Ama her geçen hafta, bu operasyondaki kararlılık dillendirildi.

Sahaya çıkma yerine, dillendirmedeki amaç ise..

Muhatapların Türkiye’nin taleplerini kabul ederek, zaten askeri operasyon sonrasında çekilmek zorunda kalacakları noktalara, kan akmaksızın gitmeyi kabul etmelerini sağlamak..

Şu ana kadar bu mümkün olmadı..

Ama her hatırlatmada, Türkiye bir başka tuzak ile. Bir başka kirli oyun ile karşı karşıya kalıyor.

Sonuncusu ise..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Amerika, Fırat’ın doğusundan çekilsin” sözlerinin hemen sonrasında yaşandı..

Bu sözlerin üzerinden sadece saatler geçmiş iken..

Irak’ın kuzeyinde, Barzani bölgesinde, turistik bir mekana havan topu atışı ile, 9 insan öldürüldü.

Tezgah öncesinde hazırlanmıştı..

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