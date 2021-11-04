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Gündem Düğününe iki gün kala dağa kaçırdılar!
Gündem

Düğününe iki gün kala dağa kaçırdılar!

Muş HDP il başkanlığı önünde haftada bir gün eylem yapan 13 aileye iki aile daha katıldı. Muş'un Bulanık ilçesinde, düğününe 2 gün kala silah zoruyla 7 yıl önce dağa kaçırılan Elif Esener’in annesi Elma Esener ve 2014 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Salih Kırmızıyıldız, çocukları için eyleme katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:59:00 -
Düğününe iki gün kala dağa kaçırdılar!

Muş'un Bulanık ilçesinde düğününe 2 gün kala silah zoruyla 7 yıl önce dağa kaçırılan Elif Esener’in annesi Elma Esener ve 2014 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Salih Kırmızıyıldız, çocukları için eyleme katıldı. Eyleme yeni katılan anne Elma Esener “Kızımın düğününe 2 gün kala zorla götürdüler. Kendi isteğiyle gitmedi. Silah zoruyla kaçırdılar. Burada bizim bir suçumuz yok. 7 yıldır haber alamıyoruz. Bizim yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor, dünya bize zindan oldu. Ölene kadar burada bekleyip, evlat nöbeti tutacağım” dedi.

'çocuğumu geri istiyorum' dedi

Baba Salih Kırmızıyıldız ise oğlunun 2014 yılında zorla dağa kaçırıldığını belirterek “Oğlumu kaçırdıklarında İstanbul’daydım, gelene kadar çocuğuma yetişemedim. Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. Çocuğumu geri istiyorum” ifadelerini kullandı.

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