0553 313 94 23

'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım' diyenlere şahane bir önerimiz var

Malum düğün sezonu açılıyor, gelin adayları da misafirlerine armağan edecekleri aksesuarlar için kara kara düşünüyor. Siz de bu durumdaysanız, bu haberi mutlaka okun deriz...

27 Mart 2019 Çarşamba 10:43
'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım' diyenlere şahane bir önerimiz var

“Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopacak olsa, derhal onu diksin!”Hadis-i Şerifi dinimizin ne kadar hassas ve özel olduğunu kanıtlar.

Herkesten farklı olabilirsiniz

Son yıllarda düğüne, kınaya ya da doğum günü davetlerine katılanlara hediye, hatıralık armağan etmek son derece popüler oldu. Siz de hediyelik olarak ne dağıtsam diye telaş içindeyseniz size herkesten farklı olmanızı sağlayacak bir fikirle geldik.

Tohum kalem

Kokulu sabunlar, mumlar ya da bitki çayı hediyeleri yüzünüzü güldürmüyorsa misafirlerine tohum hediye edebilirsiniz. Nasıl mı? Maliyeti son derece düşük olan tohum kalemler çok popüler oldu. Aldığınız tohum kalemleri; kraft etiket ve ince jüt iplerle size özel hale getirebilirsiniz. Ekimi son derece basit olan bu doğumlar, çiçek açtığında ise sevdikleriniz evinde her daim hatırlanacağınızı unutmayın.

Fidan hediye edebilirsiniz

“Yok, ben kalem almakla süsleme yapmakla uğraşamam” diyorsanız; bilgisayar başında en fazla yarım saatinizi alabilecek bir başka önerimiz de mevcut. İnternet üzerinden sevdiklerinizin adına fidan bağışı yapabilir, aldığınız sertifikaları da davetlilerinize sunabilirsiniz.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Altay hakkında soruşturma başlatıldı
    1. CHP'li Altay hakkında soruşturma..
    2. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    3. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    4. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    5. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    6. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    7. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    8. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    9. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    10. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    11. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    12. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    13. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    14. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    15. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    16. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    17. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    18. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    19. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    20. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    21. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    22. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    23. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    24. Küçük darbukacı babasının yolunda
    25. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    26. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    27. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    28. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    29. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    30. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu