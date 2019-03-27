'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım' diyenlere şahane bir önerimiz var

“Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopacak olsa, derhal onu diksin!”Hadis-i Şerifi dinimizin ne kadar hassas ve özel olduğunu kanıtlar.

Herkesten farklı olabilirsiniz

Son yıllarda düğüne, kınaya ya da doğum günü davetlerine katılanlara hediye, hatıralık armağan etmek son derece popüler oldu. Siz de hediyelik olarak ne dağıtsam diye telaş içindeyseniz size herkesten farklı olmanızı sağlayacak bir fikirle geldik.

Tohum kalem

Kokulu sabunlar, mumlar ya da bitki çayı hediyeleri yüzünüzü güldürmüyorsa misafirlerine tohum hediye edebilirsiniz. Nasıl mı? Maliyeti son derece düşük olan tohum kalemler çok popüler oldu. Aldığınız tohum kalemleri; kraft etiket ve ince jüt iplerle size özel hale getirebilirsiniz. Ekimi son derece basit olan bu doğumlar, çiçek açtığında ise sevdikleriniz evinde her daim hatırlanacağınızı unutmayın.

Fidan hediye edebilirsiniz

“Yok, ben kalem almakla süsleme yapmakla uğraşamam” diyorsanız; bilgisayar başında en fazla yarım saatinizi alabilecek bir başka önerimiz de mevcut. İnternet üzerinden sevdiklerinizin adına fidan bağışı yapabilir, aldığınız sertifikaları da davetlilerinize sunabilirsiniz.