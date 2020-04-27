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Düğünler ne zaman yapılacak? | Düğünler yasak mı?

Ne zaman düğün yapılabilir? Aylar öncesinde düğün planları yapanlar "Düğünler yasak mı?" , "Düğün salonları kapalı mı?" , "Ne zaman düğün yapabiliriz?" , "Düğün salonları ne zaman açılacak?" , "Düğünlere ne zaman izin verilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, düğünler yasak mı?

2020-04-27 11:35:00 -
Düğünler ne zaman yapılacak? | Düğünler yasak mı?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. Vakalarının tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar kapatıldı. Bu süreçte düğünler iptal edildi, düğün salonları kapatıldı. Peki, düğünler ne zaman yapılacak?

Düğünler ne zaman yapılacak? | Düğünler yasak mı?

Tüm dünya gibi Türkiye’de de koronavirüse karşı önemli bir savaş veriliyor. Vatandaşlar vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla normale ne zaman dönüleceğini merak ediyor. Uzmanlar kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gerektiğini ve hayatın bir anda normalleşmeyeceğini ifade ediyor.

Aylar öncesinde düğün planı yapanlar ise düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Ancak düğünlerin ne zaman hangi kısıtlamalarla yapılacağı henüz belli değil.

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