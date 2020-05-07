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Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Düğünler ne zamana kadar yasak? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapatıldı. AVM’ler ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak. Düğün planı yapanlar ise “Düğün salonları ne zaman açılacak?” , “Düğünler iptal mi?” , “Düğünler ne zamana kadar yasak?” , “Düğünler ne zaman olacak?” , “Düğün salonları ne zaman açılacak?” , “Düğünler yapılacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, düğünlerin yapılacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 17:04:00 -
Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Koronavirüs salgını düğün planı yapan vatandaşların planlarını değiştirdi. Hem düğün yapacak olanlar hem de salon sahipleri “Düğünler ne zaman?” , “Düğün salonları ne zaman açılıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar.

Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Pek çok kişi düğün salonlarının ne zaman açılacağını, düğünlerin hangi kuralarla gerçekleştirilebileceğini araştırıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eskisi gibi düğün yapmayı planlıyorsanız. Sosyal mesafeyi koruyamazsınız. Bu dönemde düğün yapmak çok riskli. Düğününe katılan 100 kişi koronavirüs olsa bu çok kötü olur. Düğünler için şuanda net bir tarih veremeyiz. Düğün ve toplu törenlerle ilgili Mayıs sonuna kadar beklenmelidir.  Bu tarihten sonra net bir şeyleri görebiliriz” dedi.

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