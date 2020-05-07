Koronavirüs salgını düğün planı yapan vatandaşların planlarını değiştirdi. Hem düğün yapacak olanlar hem de salon sahipleri “Düğünler ne zaman?” , “Düğün salonları ne zaman açılıyor?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar.

Düğünler ne zaman yapılabilecek? | Düğünlerin yapılacağı tarih

Pek çok kişi düğün salonlarının ne zaman açılacağını, düğünlerin hangi kuralarla gerçekleştirilebileceğini araştırıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eskisi gibi düğün yapmayı planlıyorsanız. Sosyal mesafeyi koruyamazsınız. Bu dönemde düğün yapmak çok riskli. Düğününe katılan 100 kişi koronavirüs olsa bu çok kötü olur. Düğünler için şuanda net bir tarih veremeyiz. Düğün ve toplu törenlerle ilgili Mayıs sonuna kadar beklenmelidir. Bu tarihten sonra net bir şeyleri görebiliriz” dedi.