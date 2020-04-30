  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün yasakları ne zaman bitecek?

Düğünler ne zaman? Koronavirüs salgınları nedeniyle düğünler iptal olurken düğün salonları kapatıldı. Milyonlarca kişi düğünlerini ertelemek durumunda kaldı. Mayıs ve haziran aylarında düğün planları olanlar ise “Düğünler ne zaman başlayacak?” , “Düğünler ne zaman başlar?” , “Düğünlerin yapılacağı tarih” , Düğün salonları ne zaman açılacak?” , “Düğün salonlarının açılacağı tarih” , “Nikahlar iptal mi?” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Düğün yasakları ne zaman bitecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:42:00 -
Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün yasakları ne zaman bitecek?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından ülkemizde önemli tedbirler alınmaya başladı. Öncelikle sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı kahvehaneler, sinema salonları, tiyatro salonları, düğün salonları, avmler gibi mekanlar kapatıldı. Düğün salonlarının kapatılmasıyla düğünler de iptal oldu. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek?

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün yasakları ne zaman bitecek?

Düğün planı yapanlar neredeyse her gün “Düğünler ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak düğün salonlarının ne zaman yapılacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Bu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyularak nikahlar yapılabiliyor.

Uzmanlar sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı düğünlerin koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmeden önce yapılmasının pek mümkün olmadığını, nikahların yapılabileceği ve düğünlerin biraz daha iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Nevşehir TOKİ sonuçları | Nevşehir Acıgöl TOKİ kura sonucu
Nevşehir TOKİ sonuçları | Nevşehir Acıgöl TOKİ kura sonucu

Ekonomi

Nevşehir TOKİ sonuçları | Nevşehir Acıgöl TOKİ kura sonucu

Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?
Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?

Eğitim

Kreşler ne zaman açılacak? | Anaokulları ne zaman açılır?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Eğitim

Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Ege Üniversitesi finaller ne zaman?
Ege Üniversitesi finaller ne zaman?

Eğitim

Ege Üniversitesi finaller ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı