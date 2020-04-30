Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından ülkemizde önemli tedbirler alınmaya başladı. Öncelikle sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı kahvehaneler, sinema salonları, tiyatro salonları, düğün salonları, avmler gibi mekanlar kapatıldı. Düğün salonlarının kapatılmasıyla düğünler de iptal oldu. Peki, düğünler ne zaman yapılabilecek?

Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün yasakları ne zaman bitecek?

Düğün planı yapanlar neredeyse her gün “Düğünler ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak düğün salonlarının ne zaman yapılacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Bu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyularak nikahlar yapılabiliyor.

Uzmanlar sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı düğünlerin koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmeden önce yapılmasının pek mümkün olmadığını, nikahların yapılabileceği ve düğünlerin biraz daha iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyor.