  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tepki: Affı mümkün değil!
El-Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni
AB Suriye'de rejime yönelik yaptırımları bir yıl uzattı
Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasına girdi
Yaşam Düğünler ne zaman açılacak, serbest olacak?
Yaşam

Düğünler ne zaman açılacak, serbest olacak?

Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğünler 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? soruları bu yıl düğün merasimi yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yayımlanan son genelgede kısıtlamanın 1 Haziran’a kadar devam edeceği ifade edilmişti. Buna göre; nişan, nikah, kına, düğün yasağı ne zaman kalkacak, düğünler ne zaman başlıyor, düğün salonları ne zaman açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:32:00 -
Düğünler ne zaman açılacak, serbest olacak?

İçişleri Bakanlığı kademli normalleşme genelgesi ile vatandaşın gözü 1 Haziran'a çevrildi. Düğünler yasağı kalktı mı, düğünler ne zaman serbest?

Düğünler ne zaman açılacak, serbest olacak?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasaklar boyunca toplu her türlü etkinlik yasaklandı.

Bakanlığın genelgesinde, ''Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.'' ifadeleri yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Ekonomi

Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim üstüne basa basa uyardı

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından gram altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sedat Peker'e soğuk duş! Gerçek gün yüzüne çıktı
Gündem

Sedat Peker'e soğuk duş! Gerçek gün yüzüne çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerin..
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi

TUSAŞ, F-16 Blok 30 Yapısal Modernizasyon Projesi kapsamında yeni bir uçağın daha Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay