İçişleri Bakanlığı kademli normalleşme genelgesi ile vatandaşın gözü 1 Haziran'a çevrildi. Düğünler yasağı kalktı mı, düğünler ne zaman serbest?

Düğünler ne zaman açılacak, serbest olacak?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasaklar boyunca toplu her türlü etkinlik yasaklandı.

Bakanlığın genelgesinde, ''Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.'' ifadeleri yer aldı.