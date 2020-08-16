Düğündeki ihmal felakete yol açtı! Çok sayıda kişiye koronavirüs bulaştı

Koronavirüsün yayılmaması için alınan tedbirlere rağmen bulaşının önüne geçilemiyor. Ordu’da yaşanan ilginç bir olay tedbirlere uymamanın getireceği sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.

Koronavirüsün yayılma şekilleri hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, en çok bulaşının düğün, cenaze, nişan, mevlit gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu etkinliklerde meydana geldiğine dikkat çekti.

Düğündeki ihmal felakete yol açtı

Dr. Ayık, 24 Temmuz tarihinde Ordu’nun Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde yaşanan karantina uygulamasını anlatarak, "Düğün, cenaze, nişan ve mevlit gibi organizasyonlarda çok çok dikkat etmek gerektiğini, yakın temaslardan kaçınılmasını özellikle söyledik. Örnek olarak Saraycık Mahallesi'nde bir karantina uygulaması oldu. Oradaki düğünde İstanbul'dan gelen pozitif kişinin makyaj malzemesinin 20 kişi tarafından kullanılmasından dolayı yaklaşık 30-35 kişi pozitif oldu" dedi.

Bayram ve hasat vakalarda artışa neden oldu

Kurban bayramı dolayısıyla vakalarda artış kaydedildiğini belirten Dr. Faik Ayık, şimdi de fındık hasadı için bölgeye gelen mevsimlik işçiler nedeniyle vaka sayılarındaki yukarı yönlü seyrin devam ettiğini söyledi.