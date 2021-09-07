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Gündem Düğünde yemişlerdi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu
Gündem

Düğünde yemişlerdi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılan bir düğünde tavuklu pilav yiyen 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:14:00 -
Düğünde yemişlerdi! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düğünde tavuklu pilav tüketen 33 kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav tüketen 33 kişi bir süre sonra kusma ve ishal şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 33 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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