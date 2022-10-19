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Yerel Düğünde silahlar konuştu: 1 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Düğünde silahlar konuştu: 1 kişi yaşamını yitirdi

Hatay’da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 04:03:00 -

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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