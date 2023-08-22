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Yerel Düğünde ortalık karıştı! 2 yaralı
Yerel

Düğünde ortalık karıştı! 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 16:00:00 -
Düğünde ortalık karıştı! 2 yaralı

Keşan'da bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Karaağaç Çeşme Sokak'taki bir düğünde, henüz bilinmeyen sebeple gruplar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç. ve A.Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ç. ve A.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, şüpheli olarak tespit edilen İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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