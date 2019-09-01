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Düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

01 Eylül 2019 Pazar 03:44
Düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ola yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı.

Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü.

Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 03:44
  1. Eflani
  2. Karabük
  3. Maganda kurşunu

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