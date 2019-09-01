Düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde bir düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ola yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi (36) gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovana rastladı. Öte yandan hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın sosyal medya hesaplarından düğüne ait görüntüleri paylaştığı görüldü. Davul ve zurnaların eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.