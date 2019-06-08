Düğünde korkuyu yaşadılar! Halay çekenlere araba çarptı, 4 kişi yaralandı Eskişehir'de kimliği belirlenemeyen bir sürücünün sokak düğününde halay çekenlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sokak düğününde halay çekenlere otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, A.Y. ve O.K'nın bulunduğu 81 DT 359 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kazaya karışan A.Y. ile O.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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