Düğünde gelin erkek çıkmıştı! "Yok artık" dedirten detay! Meğer...

Aydın’da gerçekleştirilen bir düğünde gelinin erkek çıkması üzerine damadın ailesi ortalığı karıştırmıştı. Olaydan sonra ikili izlerini kaybettirirken, konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre damadın gelinin durumundan haberdar olduğu öne sürüldü.

Aydın'da filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Eşi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan C.B. isimli adam, salon tutarak yeni eşi olacak M.K. ile düğün yaptı.

Damadın yakınlarının katıldığı düğünde iddiaya göre damat eski eşinden resmen boşanmadığı için nikah merasimi yapılmadı.

Karakolda erkek olduğunu öğrendiler

İddiaya göre, düğün sonrası bir meseleden dolayı tartışıp birbirinden şikayetçi olan aile, karakolda kadın ismi ile tanıdıkları gelinin resmiyetteki ismi erkek çıkınca şaşkına döndü.

İddialar üzerine düğün yapan damat C.B. ile erkek olduğu halde gelinlik giyip C.B. ile evlendiği ileri sürülen İ. takma adlı M.K.’nin ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Damadın her şeyden haberi vardı

Aydın'daki yerel gazetecilerin iddiasına göre damadın, gelinin durumundan haberi vardı. Gelinin trans birey olduğu belirtilirken, damadın akrabalarının ikiliyi aradıkları ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadıkları ifade edildi.