Düğüncüler de ‘Online’ dedi

Sektör temsilcileri, züccaciyede online satışların artışına dikkat çekerek, salgın nedeniyle düğün hazırlığı yapan çiftler için internete özel düğün paketlerinin oluşturulduğunu, online üzerinden ürün alımlarına olan ilginin yükseldiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30’u online alışverişi tercih ediyor. Çiftlerin yüzde 23’ü online alışveriş sitelerinden öncelikle ev tekstili ve dekorasyon ürünleri, yüzde 21,1’inin küçük ev aletleri, yüzde 15,2’sinin sofra takımları ve pişirme gereçleri satın alıyor. Çeyiz grubunda ise yemek takımları, el blenderı, kahve makineleri, tencere setleri ve nevresim takımlarının ön plana çıkıyor.