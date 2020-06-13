Düğüncüler altına koşsa da bilezikler vitrinde kaldı

Türkiye’yi endişeye sevk eden Corona virüsünden (Covid-19) ve dolar kurunda görülen iniş çıkışlardan ötürü altın piyasasında sert dalgalanmalar yaşandı. 2019 Haziran ayında 250-251 lira olan altının gram fiyatı, dün 380 lirayı aştı. Bu durum takı fiyatlarının pik yapmasına, satışların ise dibe vurmasına yol açtı.

Esnaftan çağrı

Düğüncülerin ‘bekle gör’ moduna geçmeleri kuyumcu esnafını sıkıntıya soktu. Ürünleri ellerinde kalan esnaftan hükümete “Covid-19 şokunu atlatmamız için ilave önlemler alınmalıdır. Kredi kartına taksit sayısı 8’den 24’e çıkarılmalıdır” çağrısı geldi.

Stoklar müşteri bekliyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, ekonomi yönetimini kredi kartı taksit sayısını arttırmaya davet etti. Covid-19’dan dolayı firmaların stoklarının şiştiğine; 6 bin atölyeye de sipariş verilemediğine işaret eden Atayık, “Taksit adedinin 24 aya çekilmesiyle bu sorunun önüne geçilebilir” dedi.

Alım satımın önü açılacak

Mobilya ve turizm sektörü için öngörülen uzun vadeli taksit imkânının kuyumcu esnafına da tanınması gerektiğini belirten Atayık, “Böyle bir adım atılması halinde altın alım satımının yolu açılacaktır. İç talep artacaktır” ifadelerini kullandı. Atayık, mücevheratçıların taleplerinin karşılanması halinde altın ticaretinin ivmeleneceğine; stokların eritileceğine dikkat çekti.

Fazla taksit herkesi rahatlatabilir

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada altın satışının daraldığını dile getirdi. Satışı artıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Yıldırımtürk, “Gelinen aşamada kredi kartı taksit sayısı 8’den 24’e çekilmeli. Çekilmeli ki stoklar eritilsin, kuyumcu rahat nefes alsın” diye konuştu.

Depolar doldu

Mart ayında yapılması planlanan İstanbul Mücevher Fuarı’nın pandemi sebebiyle ileri tarihe ertelendiğini hatırlatan Yıldırımtürk, şunları söyledi:

“Etkinlik için pek çok ürün sipariş edilmişti. Ürünler tanıtılacak, ihracatı artıracak anlaşmalar yapılacaktı. Stoklar artmıştı. Ne var ki fuar iptal edilince stoklar elde kaldı. Şartlar da mücevheratçıların aleyhineydi. Çünkü Kapalıçarşı 70 gün devre dışıydı. Düğünler de ötelenmişti. Doğal olarak depolar ürünlerle doldu taştı, üretim de durdu. Şu anda ilk olarak depoda yer alan ürünleri elden çıkarılmalı ki imalat devam etsin. Bunun için de muhakkak ve muhakkak kredi kartı taksit sayısı artırılmalı.” Krediyle takı alım satımının masraflı olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, “Ancak kredi kartı için aynı durum geçerli değil. Burada daha düşük maliyetler, faizler söz konusu. İşte onun için her platformda kartla alışverişin önünün açılmasını savunuyoruz” şeklinde konuştu.

Takı kiralayan da var

Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren Mehmet Altın Ticaret’in sahibi Mehmet Ali Yıldırımtürk, dar ve orta gelirli ailelerin takı kiralama yoluna gittiklerinin altını çizerek, “Uygulama devam ediyor. Burada güven esas. Sistemde sorun da yaşanmıyor. Tüketicilere para ya da kredi kartı karşılığında bir müddet için ürün veriliyor” dedi.