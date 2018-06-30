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Düğün yolunda kaza: 3'ü çocuk, 9 kişi yaralı

Konya'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, düğüne giden iki aileden 3'ü çocuk, 9 kişi yaralandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:56
Düğün yolunda kaza: 3'ü çocuk, 9 kişi yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi Saz mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla düğüne giden Mehmet Sarı yönetimindeki 42 CEA 88 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sarı'nın aracı, sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Huriye Sarı (47), Yusuf Sarı (7), Mehmet Sadi (50), İkbal Uluş (60), Fatma Işık (22), Halime Işık (40), Musa Işık (3,5) ve Tunahan Işık (1) yaralandı. Suya gömülen araçtakilerin yardımına çevredekiler koştu. Tarlalarda çalışan vatandaşlar camları kırarak yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, araçta başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı kanalda arama yaptı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:56
  1. Konya
  2. DÜĞÜN YOLU
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  5. YARALI

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