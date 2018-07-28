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Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil sürücüsü, yolda yatan köpeğe çarpmamak için otomobilin direksiyonunu kırmasıyla şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:27
Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyü civarında meydana gelen kazada Osman Göçan yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, Yelkovan köyünden Kahta istikametine doğru seyir halindeki iken yolda yatan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak devrildi.

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Meydana gelen kazada sürücü Osman Göçan (30), Özlem Göçan (32), Muhammed Sinan Göçan (4) ve Ezgi Göçan (2) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gönderilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Otomobil sürücüsü Osman Göçan’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otomobilde bulunan çocuklardan Muhammed Sinan Göçan ile Ezgi Göçan’ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜĞÜNE GİDERKEN KAZA YAPTI

Kazanın, aile düğüne giderken meydana geldiği öğrenildi.

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Öte yandan kazaya sebep olan köpeğin daha önceden öldüğü belirtildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:27
  1. Adıyaman
  2. ADIYAMAN
  3. KAHTA
  4. Osman Göçan
  5. Özlem Göçan
  6. Muhammed Sinan Göçan
  7. Ezgi Göçan

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