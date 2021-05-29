Koronavirüs salgının sebebiyle düğün, nişan gibi organizasyonlarını erteleyenler yasakların ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, düğünler ne zaman yapılabilir?

Düğün yasağı bitti mi? Düğün salonları açıldı mı?

Sağlın sebebiyle sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu mekanlar kapatıldı. Bu sebeple düğün salonları da kapalı durumda. 17 Mayıs’tan itibaren ülkemizde kademeli normalleşme başladı. Kademeli normalleşme genelgesinde, “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

1 Haziran’da normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor. Takvim açıklandığında düğün salonlarının açılacağı tarihin de netleşmesi bekleniyor.