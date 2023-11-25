  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düğün sonunda damadın başına gelmeyen kalmadı
Aktüel

Düğün sonunda damadın başına gelmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 22:32:00 -
Düğün sonunda damadın başına gelmeyen kalmadı

Karabük’te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damadın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük’te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damadın zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Kardemir) metalürji mühendisi olarak görev yapan Muhammet Yaşar, dünya evine girdi. Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı. Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar, esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi.


Çevredekilerin şaşkınlıkla ve gülerek izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23