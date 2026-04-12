Düğün salonunda kurulan alkol masasında kan aktı: Orkestracı bıçaklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alındığı sırada çıkan kavgada, iş yerinde orkestracı olarak çalışan şahıs bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler, firar eden şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı.

Dün gece saatlerinde Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.
Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

