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Aktüel

Düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:40:28 -
Düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, düğün salonunda kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 kişiye 28 bin 225 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, İl ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle'de faaliyette olmayan bir düğün salonunda kumar oynandığı ve oynatıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Ş.P, M.A, İ.Y, O.U, D.D, T.K, D.K, M.K, N.H, B.A, N.K, T.K, A.Y. ve Ö.Ö'yü kumar oynadıkları sırada gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatan ekipler, oyun malzemeleri ele geçirdi.

Ekipler tarafından bu kişilere toplam 28 bin 225 lira ceza uygulandı.

Bu arada, şüphelilerden Ş.P. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve Ö.Ö'nün ise "suç delilerini yok etmek" suçundan arandığı için gözaltına alındığı öğrenildi.


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