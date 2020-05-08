Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler hangi tarihte yapılacak?

Normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte AVM’lerin, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta açılacağı bildirilmişti. Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Üç aşamada gerçekleştirilmesi düşünülen ve planlanan "Normalleşme" sürecinin 3.aşaması, 1 Eylül'de başlayacak.

Eylül ayında düğün yapılabilecek mi?

Planlanan üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp, 2020 yılının sonuna kadar devam edecek. Yıl sonunda kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Bu kapsamda hijyen kurallarının hepsine dikkat edilmesi için tedbirler alınacak.

Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanabilecek. Söz konusu yerlerde faaliyetlerin ne zaman tekrar başlayacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamalar yapıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.