Koronavirüs salgını alışkanlıkları değiştirdi. Salgın kurallarına uyulması için uzun süredir düğün salonları kapalı durumda. Pek çok çift düğün ve nişan törenlerini yapabilmek için salonların açılmasını bekliyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları açıldı mı? Düğünler ne zaman kaç kişiyle yapılabilecek?

Evlilik törenleri nikah şeklinde devam ediyor. Ancak salonlar kapalı. Normalleşme takvimi 31 Mayıs’ta açıklanacak. Bu açıklamada düğün salonlarının durumunun da açıklanması bekleniyor. Söz konusu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı’ndan genelge de yayımlanması bekleniyor. Normalleşme takvimi açıklanıp düğün salonlarıyla ilgili karar belli olunca haberlerimizde yer vereceğiz.