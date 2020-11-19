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Gündem Düğün saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Gündem

Düğün saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, düğün saatlerinde değişiklik yaptıklarını, hafta sonu düğünlerinin sabah saat 10.00 ile 18.30 arasında olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:33:00 -
Düğün saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen son genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik yaptıklarını açıkladı. Başkan Ay, hafta sonu olan düğünlerin sabah saat 10.00'dan sonra başlayıp, saat 18.00-18.30'da biteceğini belirterek, sendika olarak aldıkları bu kararı resmileştirdiklerini kaydetti.

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