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Düğün öncesi Mesut'tan alkışlanacak hayır işi!..

Dünyaevine girmeye hazırlanan Türk asıllı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bin çocuğun ameliyat masrafını üstlendi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:38
Düğün öncesi Mesut'tan alkışlanacak hayır işi!..

7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek olan Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, alkışlanacak bir işe imza atıyor.

Bin çocuğun ameliyat masraflarını karşılayacak

Ünlü çift, 1000 çocuğun ameliyat masraflarını karşılama kararı aldı. Ayrıca davetlilerden de hediye almak yerine bu projeye destek olmalarını istedi. Ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınladı.

İşte Mesut Özil'in açıklaması şu şekilde:

Pek çok taraftar, yakın akrabalarım ve arkadaşlarımın yarın ki düğünümüz için dileklerimizi sordular. Bir futbolcu olarak, hiçbir eksiğimin olmaması ayrıcalığına ve mutluluğuna sahibim. Ancak iyilik yapmak isteyen ve imkanı olan herkesi bizi BigShoe ile gerçekleştirdiğimiz çok özel bir projede desteklemeye davet ediyorum.

Amine ve ben ihtiyacı olan 1000 çocuğun ameliyat masraflarını karşılayacağız. Buna ek olarak, tüm dünyada daha birçok tedavinin yerine getirilebilmesi durumunda mutlu olurum. Bu iyi sebebe yardım etmek istersen, lütfen biyografideki linki tıkla .BigShoe, yaşamı değiştiren ameliyatlar sunarak dünyanın her yerindeki çocuklara yardım etmek için Alman ve İsviçreli Doktorlarla birlikte çalışır.

Brezilya’daki (Worldcup 2014), Afrika’daki (2016) ve Rusya’daki (2018) ameliyatlar için birlikte çalıştık. Şimdi bir sonraki adıma geçmek ve dünya çapındaki çocuklara yardım etmek istiyoruz.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:38
  1. İstanbul
  2. Mesut Özil
  3. Amine Gülşe
  4. düğün
  5. ameliyat

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