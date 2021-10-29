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Yerel Düğün öncesi çatışma! Yaralılar var
Yerel

Düğün öncesi çatışma! Yaralılar var

Erzurum Palandöken'de, kısır gecesi hazırlığında iki aile arasında kavga çıktı. Tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdığı olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye özel harekat polisleri de çağrıldı. Kavga, polisin müdahalesiyle son buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 15:50:00 -
Düğün öncesi çatışma! Yaralılar var

Erzurum’un Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı.

3 kişi yaralandı

Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

Kurusıkı tabanca kullanıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti.

Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Özel harekat çağrıldı

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

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