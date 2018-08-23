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Düğün magandası uzman çavuş minik Furkan'ı hayattan kopardı

Düğün magandaları can almaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta katıldığı düğünde rastgele ateş eden uzman çavuşun silahından çıkan kurşun sonucu 1 yaşındaki Furkan Arman, yaşamını yitirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
Düğün magandası uzman çavuş minik Furkan'ı hayattan kopardı

Olay, saat 16.00 sıralarında Göksun ilçesinin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi.

İddiaya göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) ile kucağındaki Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı.

Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan minik Furkan Arman Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüsne Kurt’un ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili Sinan G. tabancasıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

 


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 18:55
  1. Antalya
  2. Düğün
  3. Silah
  4. Ölüm
  5. Göksun Devlet Hastanesi

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